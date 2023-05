"Anche durante la guerra, sonodel mio Paese, come difende quotidianamente i propri diritti e come i nostri soldati ...ucraino a Roma Zelensky l'ex centravanti del Milan Andriyè stato ...Andriyprotagonista della Milano Football Week. L'ex Pallone d'Oro e fuoriclasse del Milan ... La sua nazione ferita dalla guerra è sempre nel suo cuore: "Sonodel mio Paese di come ...... servendo l'assist ache col piede sinistro sterza bypassando Cordoba che si ritrova ... Milano torna ad essere sulla scena internazionale e ne sono. Un abbraccio Pasqui

Shevchenko, 'fiero della mia Ucraina, e come difende i diritti' - Calcio Agenzia ANSA

"Anche durante la guerra, sono fiero del mio Paese, come difende quotidianamente i propri diritti e come i nostri soldati combattono". (ANSA) ...Il fuoriclasse ucraino alla Milano Football Week ha parlato dell'euro-derby da lui deciso nel 2003, del Pallone d'Oro e di molto altro: "Se i rossoneri giocano come nella ripresa del match di mercoled ...