Sheva | ' ' Galliani non voleva prendermi perché' '

Andriy Shevchenko protagonista della Milano Football Week, la grande kermesse organizzata dalla Gazzetta dello ...Andò meno bene quando mi vide a vedere, ma mi prese comunque... A Milano ero già venuto ... Champions ed euro - derbyha continuato a sfogliare l'album dei ricordi: "È stata un'emozione ...che te ne pare Un gol per mandare in tilt il Milan, un sinistro al volo da museo dell`arte ... lui stava al Wolfsburg,gli mandò un contratto da firmare dicendogli: "Verresti a giocare ...

Milan, Shevchenko: “Galliani non voleva prendermi perché …” | VIDEO Pianeta Milan

Il fuoriclasse ucraino alla Milano Football Week ha parlato dell'euro-derby da lui deciso nel 2003, del Pallone d'Oro e di molto altro: "Se i rossoneri giocano come nella ripresa del match di mercoled ...Il bosniaco a 37 anni (record nel derby) segna come fece con la Roma contro il Liverpool. L'armeno l'altra certezza over 30 ...