Sfide per i Sindaci in 13 Capoluochi | da Ancona a Siena | da Brescia a Terni

Il viaggio che ha portato al millesimo Gp è stato lungo e appassionato, scandito dal grandi, ... Era destino che dovessi viverne una bella fetta, sono arrivato nel 1987,rimanere". ...Occhi puntati sullenelle 13 città più popolose tra i 595 Comuni che domani e lunedì sono chiamati alle urnerinnovare sindaci e Consigli comunali: si va da Ancona, unico capoluogo di regione al voto, a Brescia,...Nella sfida di ritorno l'Ama Brenta Ceva si impose1 - 0 grazie al gol messo a segno da Sabrane. Contando sia la posta in palio che leprecedenti, si preannuncia un confronto molto serrato.

Otto sfide per il rinnovamento della sanità italiana Panorama della Sanità

La consigliera comunale Mimma Carlucci è a Torino, in rappresentanza del sindaco Domenico Bennardi, per la manifestazione organizzata oggi dal Comune piemontese con La Stampa, in difesa dei diritti e ...L’obiettivo però di questa tornata delle elezioni amministrative è per il centrodestra di determinare la più alta affluenza possibile al primo turno. La nota di Paola Sacchi Le cinque più popolose cit ...