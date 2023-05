Serie C playout | salve Triestina e Alessandria Mantova in D col Sangiuliano

Dopo la salvezza del Messina, altri verdetti nel pomeriggio diC. Si salva la Triestina che passa sul terreno del Sangiuliano City al 92'. Dopo lo 0 - 0 dell'...palpitanti anche nell'altro,...... allo Stadio 'Mocagatta', andrà in scena Alessandria - San Donato , gara valida per il ritorno del primo turno deidiC 2022 - 2023. Calcio di inizio previsto per le ore 17.30. All'...ALESSANDRIA - L'Alessandria ha raggiunto la salvezza nella gara di ritorno deidiC, nella gara di ritorno con il San Donato Tavarnelle terminata sul risultato di 1 a 1. Il Moccagatta ha ospitato la sfida alle 17:30, con i grigi partiti avanti per 2 - 1 dal match ...

Playout Serie C, Messina in paradiso! Ragusa regala la salvezza: è festa sullo Stretto! StrettoWeb

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...La squadra di Mandorlini non riesce a battere i seriani nel match di ritorno dei play out ed è costretta a salutare la serie C ...