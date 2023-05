Serie B | altri due verdetti ufficiali | retrocedono in C Spal e Benevento

(Di sabato 13 maggio 2023) Arrivanoduedopo la giornata odierna diB: ufficialmente retrocesse siacheDopo la giornata di oggi, laB emanadueufficialmente inC in vista della prossima stagione. Emiliani ko 0-1 in casa nel derby contro il Parma, mentre alnon basta il 2-1 inflitto al Modena per dare ancora speranze di salvezza.

Dalla penultima giornata arrivanoverdetti: Benevento e Spal retrocesse in C. Il Bari batte la Reggina ed è certo del terzo posto. Il Cagliari batte in rimonta il Palermo col 20esimo gol di Lapadula. Pari tra Ascoli e Cosenza. ...Qualche parola spesa anche per la squadra, oggi undicesima inA e con gli stessi punti dell'... Sta dando tutto per questa maglia ed essendo monzese ci tiene anche più degli. Ha un senso ......sempre studiare dai migliori e credo che in questo momento sia il miglior allenatore dellaA'. Sta dando tutto per questa maglia ed essendo monzese ci tiene anche più degli. Ha un senso ...

È il giorno più triste per Benevento e Spal, che sulla base dei risultati della penultima giornata di Serie B maturano la retrocessione ... Benevento per gli umbri e a Palermo i lombardi. Sugli altri ...SERIE B, 37a GIORNATA Ascoli-Cosenza 1-1 [1' D'Orazio (C), 36' Buchel (A)] Bari-Reggina 1-0 [45' Folorunsho (B)] Benevento-Modena.