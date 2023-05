Serie B 2022 2023 | tutti i verdetti e le combinazioni a una giornata dalla fine

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Va in archivio anche la trentasettesimadi, andiamo allora a scoprire quali sono ie tutte lepossibili a una. Arrivano le retrocessioni inC, arrivano alcune certezze per quanto riguarda le posizioni in classifica in ottica playout, ma c’è ancora tanto da decifrare da qui a venerdì prossimo, quando si giocherà l’ultima attesissima. Ecco dunque i. TERZO POSTO ARITMETICO: Bari ARTIMETICAMENTE AI PLAYOFF: Sudtirol, Cagliari, Parma IN CORSA PER I PLAYOFF: Venezia (7°), Palermo (8°), Pisa, Reggina, Ascoli, Como SALVEZZA ARITMETICA: Modena IN CORSA PER EVITARE I PLAYOUT: Ternana, Cittadella, ...