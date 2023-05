Serie A | Jovic la la a Firenze ed esce a chiedere scusa | “E’ stato un mio errore…”

(Di sabato 13 maggio 2023) 2023-05-12 17:56:54A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: VoiDopo la sconfitta contro il Basilea nell’andata delle semifinali di Conference League (1-2), èun periodo intenso a. Sia Aleksa Terzic che Lukahanno condiviso sui propri social la foto di una fan page in cui c’era un’analisi che andava contro il tecnico della Fiorentina.Vincenzo italiano. “Disastro tattico italiano. Avrebbe dovuto rimettere l’undici al Napoli (dove erano presenti siache Terzic, ndr), che avevano fatto una buona prestazione. Soprattutto Luka e Terzic, che erano apparsi molto in forma, ed èun errore lasciarli in panchina. Continui a ruotare e continui a perdere… In una partita così importante. L’italiano non ha ancora la ...

Polemica rientrata in casa Fiorentina dopo che Luka Jovic e Aleksa Terzic avevano ricondiviso sui social un post critico nei confronti del tecnico Vincenzo Italiano. Il post in questione polemizzava c ...Dopo il caso social che ha tenuto banco in casa viola, sono arrivate le scuse di Luka Jovic e Aleksa Terzic attraverso i rispettivi profili Instagram. (ANSA) ...