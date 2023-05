Senaldi | il vero obiettivo di Zelensky Cosa c' è dietro il viaggio a Roma

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 maggio 2023) Volodymyrè venuto in Italia è il suo "non è stato undi pace o per promuovere la pace. È venuto a rivendicare della lotta di resistenza ucraina", commenta Pietronel corso di In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. Il condirettore dei Libero spiega che il leader ucraino, che domani sarà a Berlino, "che sta difendendo eroicamente la sua patria è tenuto in piedi in realtà dagli Stati Uniti, perché da solo non potrebbe farcela" contro l'invasione russa. Secondo il giornalistaè venuto a"per spazzare via ogni possibilità di trattativa di pace a breve periodo e perlanciar eun messaggio alla Francia. Non a caso viene in Italia, che è il paese più atlantista, e andrà in Germania per riportare Berlino nell'asse". Insomma, il ...