(Di sabato 13 maggio 2023) In seguito a un importante intervento di ristrutturazione, è stata inaugurata oggi la nuova sede di, in provincia di Venezia, luogo in cui nel 1997 è nato il Gruppo di ingegneria ...

'Siamo orgogliosi di averla nostra nuova sede a Ceggia. E' stata l'occasione per aprire ...comunità quanto sia importante per noi questo territorio - ha dichiarato il Presidente di...'Siamo orgogliosi di averla nostra nuova sede a Ceggia. E' stata l'occasione per aprire ...comunità quanto sia importante per noi questo territorio - ha dichiarato il Presidente di...

Seingim, inaugurato il nuovo headquarter a Ceggia e annunciate 200 nuove assunzioni leggo.it

In seguito a un importante intervento di ristrutturazione, è stata inaugurata oggi la nuova sede di Seingim a Ceggia, in provincia di Venezia, luogo in cui nel 1997 è nato ...