Seggi aperti per le Amministrative | al voto 6 | 3miliomi di italiani

(Di sabato 13 maggio 2023) Roma - Il 14 e 15 maggio si tengono le elezioni comunali (in Sicilia e Sardegna si vota il 28 e 29, in Trentino e Valle d'Aosta il 21) che vedranno recarsi alle urne i cittadini di 790 comuni di cui 165 a statuto speciale, per un totale di 6,3 milioni di votanti che dovranno eleggere il loro sindaco. Si vota in 13 capoluoghi di provincia (Ancona, Brescia, Brindisi, Imperia, Latina, Massa, Pisa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Treviso e Vicenza). L'eventuale turno di ballottaggio è previsto nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio (Trentino e Valle d'Aosta il 4 giugno, Sicilia e Sardegna l'11 e 12 giugno). Sette dei capoluoghi sono attualmente governati dal centrodestra e cinque dal centrosinistra, mentre Latina è retta da un commissario prefettizio dopo la caduta, lo scorso anno, dell'amministrazione di centrosinistra guidata da Damiano Colletta. Alleanze alla prova, dunque, con ...

2023 - 05 - 14 08:21:31in Turchia Sono iniziate alle 8 ora locale, le 7 in Italia, le operazioni di voto in Turchia per le elezioni parlamentari e presidenziali. Iresteranno ...resterannofino alle 17 ora locale, le 16 in Italia. Leggi anche Elezioni Turchia 2023, sfida a Erdogan: chi è Kilicdaroglu Elezioni Turchia 2023: candidati e numeri, cosa c'è da ...elettorali sarannooggi dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15, poi inizierà lo spoglio dei voti.

«Questa è una domanda molto ridicola». Recep Tayyp Erdogan, 69 anni, da 20 al potere in Turchia, ha replicato così in tv a chi gli chiedeva se in caso di sconfitta ...Quali sono i dati relativi all’ affluenza delle elezioni 2023 in provincia di Benevento Urne aperte oggi e domani, 14 e 15 maggio 2023, in provincia di Benevento: i cittadini di 14 comuni sono chiama ...