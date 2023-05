Se Maometto non va alla montagna…

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 maggio 2023) Questo fine settimana resterà il testimone più attendibile di un tempo in cui il Presidente di uno stato devastato dguerra, l’ Ucraina, è venuto in visita, più che ufficiale, a Roma alle alte cariche dello stato, il Presidente della Repubblica Mattarella, la Premier Meloni e ancora altre personalità. È bene sottolineare l’importanza dell’ evento, anche aggiungendo solo che, oltre alle misure difensive contro l’ invasione, il genocidio e la rasatura a terra di tutto quanto si ergesse ordinata da Putin, collaborato da chi ne esegue senza condizioni gli ordini, sicuramente Zelensky ha aggiunto altroposta in gioco. Si tratta della spinta per l’ accelerazione dell’ ingresso di quel paese nella Casa Comune, la EU. Con l’occasione, l’intenzione di prendere 2+1 piccioni con una fava o, come si dice nel villaggio quando con una sola azione si ...