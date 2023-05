Scudetto Napoli | Spalletti | “Futuro? Parlerà la società”

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) – Ildi Luciano? Neil. L’allenatore dei campioni d’Italia glissa quando si parla della prossima stagione. “Fare riunione nei ristoranti diè difficile, hai sempre la bocca piena di cose buonissime… Quello che è venuto fuori dalla cena di ieri sera è tutto molto chiaro ma i dettagli è giusto che li esponga laquando lo riterrà opportuno. Non posso passare davanti alla. Neil club quando vorrà, è corretto così. Io continuo a lavorare”, dice, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Monza, in merito al suo rinnovo di contratto. “Quando è maturata la consapevolezza che ilavrebbe vinto lo? Ci ...

Queste le sue parole: La cena con ADL rappresenta una schiarita sul futuro Può eguagliare il record di punti di Sarri Quando è che ha capito che ilavrebbe vinto loBianchi ha ...Tutti, in fondo, speravano che, se la propria squadra non poteva vincere lo, allora sarebbe stato più bello lo avesse vinto il. Così è stato, per merito di Spalletti, dei suoi ...Il, conquistato load Udine, ha proseguito la festa con la vittoria contro la Fiorentina al Maradona: ora Spalletti potrebbe optare per qualche cambio di formazione per dare più ...

il messicano azzurro con il contratto in scadenza nel 2024 che ha parlato ai microfoni di Tudn dopo la grande vittoria dello scudetto in azzurro ...Hiving Lozano è stato uno dei protagonisti dello scudetto del Napoli. Spalletti lo ha alternato spesso con Politano , ma con tre gol e tre assist ha dato… Leggi ...