Scopri i segreti di Closer | una commedia romantica irriverente!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 maggio 2023) Se sei alla ricerca di unache ti faccia battere il cuore e allo stesso tempo sorridere, alloraè la serie perfetta per te! Questa serie televisiva è stata creata dal talentuoso Darren Star, lo stesso creatore di Sex and the City, ed è stata trasmessa per la prima volta nel 2021.è unairriverente che ti farà innamorare dei suoi personaggi e della loro vita complicata.è una serie che parla di quattro amici, interpretati da Sophia Bush, Tom Ellis, Brandon Routh e Gina Torres, che vivono a Los Angeles e che cercano di trovare l’amore e la felicità nella vita. La serie è stata definita come una versione moderna di Friends, ma con un tocco di Sex and the City.è una ...