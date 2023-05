(Di sabato 13 maggio 2023) È la mattina del 5 aprile del 2018, quando Giuseppesi costituisce nelreggino di Arghillà: quella struttura che lui stesso, da, qualche anno prima, aveva inaugurato alla predel Ministro dell’Interno. E così nel volgere di una notte per lui si spengono le lucipopolarità, del potere, delle ambizioni. È costretto a chiudere in un cassetto l’agenda, fino a qualche mese prima, fitta di impegni per ritrovarsi solo, in una cella con altri detenuti.

Prosegue il tour di Giuseppein giro per l'Italia per la presentazioine del libro ' Io sono libero ' in cui l'exdella Calabria ed ex sindaco di Reggio risponde alle tante domande poste dal giornalista ...Torna a prendersi la scena l'exdella Calabria ed ex sindaco di Reggio Giuseppein occasione della presentazione del libro ' Io sono libero ' nella sua terra, in Calabria , ma lontano dalla sua Reggio . Non ha ...Giuseppein Calabria, per la prima volta da 'uomo libero'. L'ex sindaco di Reggio Calabria e, dopo i diversi appuntamenti degli ultimi mesi tra Roma, Puglia e Montecatini, presenterà il ...

Scopelliti, ex governatore della Calabria: "Senza il carcere forse mi avrebbero ucciso" Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...L’ex sindaco di Reggio e presidente della Regione Calabria riappare in pubblico a Vibo Valentia per presentare il libro “Io sono libero” ...