Scommettiamo sulla vittoria Meloni | con l' Ucraina a 360 gradi

(Di sabato 13 maggio 2023) "Non smetteremo mai di ripetere che l'è vittima di una brutale e ingiusta aggressione". La premier Giorgianelle dichiarazioni alla stampa dopo l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ribadisce a Kiev "il sostegno dell'Italia per tutto il tempo che sarà necessario". Nessuna ambiguità sul ruolo dell'Italia. "Noidell', e la presenza di Zelensky qui è la conferma di una scommessa su un avvenire comune", ha detto la premier che ha sottolineato il rapporto di amicizia con il leader ucraino. Sulle strade che possono portare alla fine del conflitto, "assicuriamo sostegno alla pace purché sia una pace giusta", ha spiegatosecondo cui "non si può arrivare a una resa" dell', ...

Meloni a Zelensky: «Aiuti militari fino a una pace giusta». Mattarella: «Pienamente al vostro ... Il Sole 24 ORE

Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Zelensky a Roma, Meloni: 'Scommettiamo su vittoria di Kiev'. LIVE