Schira | “Giuntoli e Pompilio alla Juve | tutto fatto La verità sui contratti”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 13 maggio 2023) Cristianoe Pepesono pronti a firmare per lantus, dicendo addio al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Oramai è imminente il passaggio dintus. La notizia viene data con certezza da Nicoòche scrive: “Cristianoe il suo braccio destro Peppehanno concordato a titolo personale con lantus un contratto fino al 2026. Trattative in corso con il Napoli per raggiungere un accordo per la risoluzione del contratto, in scadenza nel 2024“. Napoli: addio a, vantus Il presidente del Napoli dopo la cena con Luciano Spalletti, deve porre le basi per la nuova stagione. ...