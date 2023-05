Scherma | Coppa del Mondo sciabola Madrid 2023 | Nuccio conquista l’argento | bronzo per Berrè

Leggi su sportface

(Di sabato 13 maggio 2023) Grande prestazione e due medaglie per glitori azzurri nella prova individuale della tappa dideldi: argento per Riccardo, ritorno sul podio per Enricocheil. Una grande iniezione di fiducia per il gruppo dellamaschile italiana del CT Nicola Zanotti, ormai in piena Qualifica Olimpica per Parigi 2024. Prima medaglia in carriera indelper Riccardo, che si toglie questa soddisfazione a 32 anni, dopo una prestazione maiuscola. Il classe 1991 ha iniziato la sua giornata sconfiggendo il campione delUnder 20 Colin Heathcock per 15-9. Nel turno dei 32 il piemontese ha avuto la ...