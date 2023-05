Scherma | Coppa del Mondo sciabola | Chiara Mormile sul podio a Batumi Vittoria per Sara Balzer

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo il piccolo passaggio a vuoto della tappa di Seoul, lafemminile italiana torna sulindelnella tappa di, in Georgia. A centrare il risultato è, che torna a prendersi un importante terzo posto a distanza di 5 mesi dall’ultima volta, ottenuta al GP di Orleans 2022. Un torneo di altissimo livello quello della 28enne romana, iniziato con gli assalti vinti piuttosto agevolmente contro l’algerina Saoussen Boudiaf e la polacca Zuzanna Cieslar. Poi il grande capolavoro dell’azzurra che riesce a battere la greca Despina Georgiadou, numero 2 del ranking e già due volte vincitrice in stagione, col punteggio di 15-9. Altro assalto durissimo vinto poi ai quarti di finale contro la spagnola Araceli Navarro per 15-11 prima di ...

A Madrid , nel frattempo, altri 10 atleti italiani si sono qualificati per ladel Mondo maschile. Gli sciabolatori che hanno goduto di accesso diretto sono Luigi Samele , Luca Curatoli e ...Anche la sciabola , nel pieno delladel Mondo, entra nella sua fase di Qualifica Olimpica in vista dei Giochi di Parigi 2024. Questo fine settimane le donne saranno in gara a Batumi, mentre gli uomini saranno impegnati a Madrid. ...Partendo però dall'ultimo impegno, ladel mondo di Budapest: "La gara si era messa molto bene:... delle cinque infatti, che sono corsa, nuoto,. tiro con la pistola ed equitazione, hanno ...

Scherma, Coppa del Mondo 2023: Riccardo Nuccio ed Enrico Berrè sul podio a Madrid OA Sport

Grande prestazione e due medaglie per gli sciabolatori azzurri nella prova individuale della tappa di Coppa del Mondo di Madrid: argento per Riccardo Nuccio, ritorno sul podio per Enrico Berrè che con ...Riccardo Nuccio si è classificato al secondo posto nella prova individuale maschile di Coppa del Mondo andata in scena sulle pedane di Madrid (Spagna). Fatale per lui la sconfitta nell’ultimo atto ...