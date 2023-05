(Di sabato 13 maggio 2023) Roma, 13 mag. - (Adnkronos) - Tre podi per laazzurra ad inaugurare la seconda tappa della fase di qualifica olimpica per i Giochi Estivi di Parigi 2024. Riccardo Nuccio si è classificato al secondo posto nella prova individuale maschile di Coppa del Mondo andata in scena sulle pedane di(Spagna). Fatale per lui la sconfitta nell'ultimo atto contro il georgiano Sandro Bazadze, impostosi con un netto 15-6. L'italiano ha iniziato il suo cammino superando lo statunitense Colin Heatcock (15-9). Successivamente le vittorie convincenti ai danni dei due rumeni George Dragomir (15-7) e Iulian Teodosiu (15-12) prima dell'emozionante trionfo contro l'iraniano Ali Pakdaman (15-14), battuto dal torinese alla stoccata decisiva. Nuccio, poi, in semifinale non ha sofferto la pressione nel derby tutto italiano contro Enrico Berrè che, dopo un avvio ...

Caserta . La trasferta della Nazionale italiana dia Cali per il Grand Prix Fie, valido come prova di Coppa del Mondo, è stato un successo. Due medaglie al maschile con Vismara e Di Veroli, rispettivamente argento e bronzo, e un terzo posto al ...Domenica la gara a squadre con Foconi, Garozzo, Marini e Macchi a caccia dei primi punti per Parigi2024 ACAPULCO (MESSICO) - Nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto maschile ad Acapulco, la prima ...Napoli . Al Grand Prix FIE di spada maschile a Cali in Colombia buona prova in qualificazione per Valerio Cuomo. L'atleta campano è riuscito ad accedere al tabellone principale che andrà in scena oggi ...

Scherma: Cdm sciabola, tre azzurri sul podio tra Madrid e Batumi Il Tirreno

Roma, 13 mag. – (Adnkronos) – Tre podi per la sciabola azzurra ad inaugurare la seconda tappa della fase di qualifica olimpica per i Giochi Estivi di Parigi 2024. Riccardo Nuccio si è classificato al ...Plovdiv, 7 mag. - (Adnkronos) - Comincia con un argento, prezioso e pesante, il cammino dell’Italia del fioretto femminile nella Qualifica Olimpica verso Parigi 2024. La squadra azzurra delle fioretti ...