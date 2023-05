Scavo archeologico di rara entità | ritorna alla luce un’antica specie | alla ricerca del passato

Sono state avviate ufficialmente questo pomeriggio le attività di, di studio delle rovine e le operazioni che riporteranno alla luce le parti ancora nascoste di Borgo Castello ad Andora (Savona). Si tratta di operazioni affidate dal Comune all'...Sono state avviate ufficialmente nel pomeriggio di oggi (12 maggio, ndr) le attività di, di studio delle rovine e le operazioni che riporteranno alla luce le parti ancora nascoste di Borgo Castello ad Andora. Le operazioni, affidate dal comune andorese all'Università ...Sono state avviate ufficialmente le attività di, di studio delle rovine e le operazioni che riporteranno alla luce le parti ancora nascoste di Borgo Castello ad Andora. Si tratta di operazioni affidate dal Comune all'Università ...

Avvio attività di scavo archeologico e studio rovine di Borgo Castello ad Andora AlbengaCorsara News

Il professore e direttore generale dei Musei italiani, ne corso del suo tour è stato accompagnato dal direttore Filippo Demma...Conclusa la visita in Calabria del professore Massimo Osanna, direttore generale dei Musei italiani per il Ministero della Cultura. Osanna è stato due giorni in Calabria sia per una visita di routine ...