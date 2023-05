Scandalo al reality show | naufrago chiede di non parlare del suo orientamento | ma Mazzoli lo svela comunque!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 13 maggio 2023) Scoppiata una disputa tra il conduttore radiofonico Marcoe una Cayo Cochinos: ilha accusatodi bullismo, ma lui si è difeso spiegando che era soltanto uno scherzo e che non c'è mai stata la volontà di attaccare nessuno. In questo articolo analizzeremo gli eventi e cercheremo di capire cosa è realmente accaduto sull'isola honduregna. Di cosa parliamo in questo articolo... Accusa di bullismo da parte delcontro il conduttore radiofonico a Cayo Cochinos Il conduttore radiofonico si difende spiegando che si tratta solo del suo modo di fare Ilafferma di essere preso di mira e trattato da zimbello Il conduttore radiofonico afferma di aver scherzato con lui e di non avere la volontà di attaccare nessuno Il...