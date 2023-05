Scandalo a Verissimo | il cantante di Amici confessa di essere ancora innamorato di Isobel! Ecco cosa ha detto E in più | la dedica emozionante di Francesco Totti

(Di sabato 13 maggio 2023) Scopri la sorprendente confessione di un noto personaggio de "La vita in diretta". Non perdere l'intervista esclusiva in cui si racconta il suo ritorno alla vita normale dopo l'esperienza vissuta. Ma non è tutto, scopri anche il segreto che ha svelato sul suo presunto amore con una ballerina australiana... Diparliamo in questo articolo... Accettare tutti i cookie permette di sostenere offerte gratuite e ricevere pubblicità mirata Una persona siriguardo al suo ritorno alla vita normale Trasferimenti da una città all'altra e difficoltà di adattamento Una relazione con una ballerina australiana mai confermata Speranza di una seconda possibilità e presenza diin studio Accettare tutti i cookie, compresi quelli di profilazione, puòvantaggioso per chi desidera usufruire dei servizi ...

Di cosa parliamo in questo articolo... Cricca ospite da Silvia Toffanin aIl suo cambiamento positivo grazie ad Amici La sua infanzia in Australia con genitori che volevano aprire case famiglia Flirt con Isobel Kinnear, finalista di Amici L'amicizia con Gianmarco'Siete molto amati in Italia - commenta Vladimir Luxuria - questo vi fa capire che a fare...Gian Maria Sainato che era comparso in due velocissimi frame durante il servizio di '' ...... tema fatto esplodere con immancabile fragore ein temi recentissimi, è stato il suo .... Il problema è che il testo del terzo libro, Triplo inganno, che io avevo spedito alla casa ...

Primo Reggiani a Verissimo, chi è I genitori (famosi), l'uso di droghe, il dolore per la morte del padre, la ilgazzettino.it

Il sud Pontino è una terra impoverita sul piano civico e sociale da anni di clientele stabili, violenze e sfiducia verso istituzioni corrotte. Una terra di mezzo tra Roma e Napoli dove girano tantissi ...Tutto pronto per una nuova puntata del salotto più amato dagli italiani: Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin. Oggi arriveranno in studio anche Paola e Chiara e si racconteranno a cuore aperto: ...