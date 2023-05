Sardegna | al via il reclutamento di medici stranieri negli ospedali | il piano della Regione per colmare i buchi di personale

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) Se diitaliani non se ne trovano, tanto vale cercarli all’estero. Per far fronte alle gravi carenze di professionisti sul territorio, laavvia ildi. Un’iniziativa già intrapresa da altre regioni italiane, che incontra – comprensibilmente – il plauso di Foad Aodi, a capo dell’Associazionedi origine straniera in Italia (Amsi). «È un’opportunità per tutti – spiega Aodi -. La carenza dispecialisti, in Italia come in molti Paesi europei, alimenta già da tempo una forte competizione su un mercato del lavoro a cui porre delle barriere significherebbe precludere la possibilità al sistema sanitario di inserire al proprio interno professionisti anche di alto profilo». Il ...