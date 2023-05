Sarà un' estate di cantieri Ecco dove e quando partono

(Di sabato 13 maggio 2023) Quella in arrivoun'dinella Città eterna. Dalla manutenzione stradale al restyling di tunnel e sottopassi, fino alle prime grandi opere giubilari. In molti casi si tratta di interventi attesi da anni, ma è inevitabile il timore che così tantiaperti negli stessi giorni possano mandare in tilt la viabilità. Il cronoprogramma, in effetti, è fitto. Si comincia già nei prossimi giorni con il rifacimento dell'asfalto in via Togliatti (tra via Tiburtina e lo svincolo dell'A24) e in via Newton (tra piazza Morelli eil cavalcavia Magliana). Lavori che saranno svolti dalle ore 21 alle 6 e per cui il Comune ha stanziato 3,9 milioni. Per iniziare si attende solo l'assestamento delle condizioni meteo. C'è invece una data precisa per il maxi intervento di manutenzione straordinaria della viabilità ...

GLI AUTOGRAFI Domani pomeriggio alle 17, poi, Francesca Calearo - questo il suo vero nome -... Madame tornerà in tour a Roma quest', per uno show il 17 luglio sul palco della Cavea. ..."All you need is love. Love is all you need". Così i Beatles nell'del 1967, brano che ci aiuta a introdurre le uscite settimanali tra cinema e piattaforma. Anzitutto in sala la commedia romantica a stelle e strisce "Love Again" di Jim Strouse con Priyanka ...Cambiano colori, tessuti e lunghezze ma lui non perde carattere e personalità: infatti è stato uno dei protagonisti di questa primavera, e loanche di quest'