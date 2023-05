Sanità | Aiop “Ridurre le liste d’attesa con il privato accreditato”

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 maggio 2023) LECCE (ITALPRESS) – Superamento dei tetti di spesa per il recupero delle prestazioni non erogate e ruolo fondamentale della componente di diritto. Sono stati i temi al centro della 60a Assemblea generale di, l’Associazione italiana ospedalità privata, che si è tenuta presso il Teatro Politeama Greco a Lecce.Per Barbara Cittadini, presidente nazionale di, c’è un passaggio obbligato da rispettare, ovvero “andare oltre i vincoli di spesa all’acquisto di prestazioni sanitarie dalla componente di dirittodel SSN” e questa è un’esigenza improcrastinabile e assolutamente urgente, del resto, ha osservato Cittadini, “lo hanno compreso anche le Regioni che, come in un mantra, ribadiscono questa esigenza in ogni veicolo normativo. Lo comprendono più di tutti i malati, ...