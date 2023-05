San Siro | Inter e Milan attendono risposte Un nuovo ostacolo all’orizzonte – TS

(Di sabato 13 maggio 2023) Ancora problemi persul progetto delstadio, che comporterebbe la demolizione di San. Tuttosport spiega l’esito dell’incontro in Comune fra i clubesi. VINCOLO – Nella giornata di ierisi sono riuniti presso la sede del Comune dio insieme al sindaco, Giuseppe Sala, e la soprintendente Emanuela Carpani per discutere sul progetto che riguarda Sane ilstadio. Come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, dall’incontro è emerso che uno degli ostacoli alla prosecuzione del progetto dei due clubesi potrebbe essere l’apposizione di un vincolo sullo stadio “Giuseppe Meazza”., dunque, ...

Salernitana - Atalanta (ore 15), Spezia - Milan (ore 18) e Inter - Sassuolo (ore 20.45) in vista dell'euroderby di ritorno in Champions League di martedì sera a. Domani tocca a Verona - ...

Stimolante per i neroverdi che vogliono ben figurare a. Inter - Sassuolo, le ultime Inter Barella (getty images) Dopo la vittoria nel derby di Champions in semifinale, l' Inter di Inzaghi ...

Ennesimo nuovo capitolo della saga che vede protagonista lo stadio di San Siro, nella giornata di ieri. Milan e Inter hanno incontrato a Palazzo Marino, con il sindaco Sala, ...Calcio d'inizio alle ore 20.45 al Meazza di Milano per la 35esima giornata di campionato dei nerazzurri. Dirige l'arbitro Marcenaro da Genova ...