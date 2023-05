Sampdoria | Ferrero | “La vendo ad un euro Questo sfacelo non porta la mia firma”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Pur di salvare la Samp cedo le quote a un”. Così Massimo, proprietario del club blucerchiato, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dopo la retrocessione della squadra in Serie B e con il rischio sempre più concreto di un fallimento della società. “La retrocessione fa male, i tifosi non meritavano questa enorme delusione. Con me al timone l’incubo non ci sarebbe stato, ma da 18 mesi io nella Samp non decido nulla. Non mi danno neanche un biglietto per entrare allo stadio”, dice. “Garrone mi ha affidato la Samp e ha sempre detto che se fosse accaduto qualcosa sarebbe intervenuto lui. Perfetto, lo dimostri: si riprenda la Samp, gliela ridò a un, non voglio nulla per me”, aggiunge il patron blucerchiato, che risponde così a chi gli fa notare che per prendere la Samp dovrebbe versare circa ...

Un momento molto difficile per lae per la sua storia. Non solo la retrocessione in B ma anche il rischio di fallimento che ... Di questo e non solo ha parlato Massimoa La Gazzetta ...1 La, ultima in classifica e già retrocessa in Serie B, rischia il fallimento. Il proprietario del club blucerchiato, Massimoha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: 'I ...Massimo, proprietario della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento dei blucerchiati e del rischio fallimento Massimo, proprietario della, ha parlato a La ...

La Sampdoria, ultima in classifica e già retrocessa in Serie B, rischia il fallimento. Il proprietario del club blucerchiato, Massimo Ferrero ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: ...Stando alle parole di Ferrero, nel 2019 la trattativa per la cessione della Sampdoria al gruppo Vialli fallì dopo il suo ok: colpa del ritardo di ...