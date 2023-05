Salerno Letteratura | annunciati grandi ospiti

Leggi su zon

(Di sabato 13 maggio 2023) Tutto pronto per l’undicesima edizione del Festivalche si svolgerà dal 17 al 24 giugno. Nel corso dell’anteprima romana che si è tenuta ieri presso la libreria Spazio Sette di via dei Barbieri 7,i direttori artistici Gennaro Carillo e Paolo Di Paolo, il direttore organizzativo Ines Mainieri e la curatrice del programma ragazzi Daria Limatola hanno anticipato alcune delle novità di questa undicesima edizione. Svelati i priminomi che incontreranno il pubblico: Niccolò Ammaniti, Chiara Gamberale, Ayelet Gundar-Goshen, Geoff Dyer, Emilio Isgrò, Anthony Pagden, Roberto Esposito, Giulia Sissa e Domenico Starnone a cui questa edizione è dedicata. “Avremo più di 130 appuntamenti – ha annunciato Paolo Di Paolo – Una scuola di lettura, una sezione manzoniana e una sfida, per rompere la frontalità degli eventi, ...