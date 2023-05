Salernitana | Lovato | 'Ecco il merito di Sousa'

- Atalanta 1 - 0(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc,, Pirola; Mazzocchi (20' st Kastanos), Coulibaly, Vilhena (44' st Bohinen), Bradaric; Botheim (35' st Candreva), Dia; ...Il tabellino di- Atalanta 1 - 0 90' + 3' Candreva(3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; Daniliuc,, Pirola; Mazzocchi (20' st Kastanos), Coulibaly, Vilhena (44' st Bohinen), ...Tabellino- Atalanta 1 - 0 : Candreva 93' (S)- ATALANTA: LE FORMAZIONI UFFICIALI(4 - 2 - 3 - 1) : Ochoa; Daniliuc,, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, ...

Pagellone Salernitana-Atalanta: Piatek fa il lavoro sporco, Lovato soffre e poi reagisce SalernitanaNews.it

Il siluro di Antonio Candreva manda in paradiso la Salernitana in piena zona Cesarini, mentre l'Atalanta incappa in una sconfitta pesante per la rincorsa all'Europa ...La Salernitana obbligata alla vittoria in casa contro l’Atalanta Un primo tempo all’insegna della Dea Partono subito forti i ragazzi di Gianpiero Gasperini con un Pasalic in grande spolvero; all’ottav ...