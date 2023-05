Salernitana-Atalanta | Serie A | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 13 maggio 2023) Torna nel weekend il campionato diA giunto alla trentacinquesima giornata di campionato. Sfida nello specifico è, in campo oggi alle ore 15:00. Basta davvero poco per i granata di Paulo Sousa per raggiungere la salvezza, non sono ammessi altri intoppi. Gian Piero Gasperini e i suoi inseguono invece il quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League. Ecco le ultime news relative al match, con lee latv.: il momento delle due squadre Dopo i pareggi di spessore contro Napoli e Fiorentina, laè incappata in una brutta battuta d’arresto al Castellani contro l’Empoli. Un ko che comunque mantiene la squadra di Paulo Sousa ...

Commenta per primo Dopo l'anticipo di venerdì sera tra Lazio e Lecce (2 - 2) , oggi prosegue la 35esima e quartultima giornata di campionato in Serie A con altre tre partite:(ore 15), Spezia - Milan (ore 18) e Inter - Sassuolo (ore 20.45) in vista dell'euroderby di ritorno in Champions League di martedì sera a San Siro . Domani tocca a Verona - ...gol (quota 1,72) Borussia - Dortmund - Borussia Moenchengladbach 1/handicap (1,61) PSG - Ajaccio 1/handicap 2 gol (1,90) Real Madrid - Getafe X2 (2,30) Quaterna da 12,1 volte ...Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni dell'Arechi Questo pomeriggio in campo la sfida di Serie A tra, ecco le probabili formazioni dell'Arechi.(3 - 4 ...

Salernitana-Atalanta, le probabili formazioni per il Fantacalcio: Dia, Muriel, Pasalic, Piatek e... Fantacalcio ®

Secondo match point per la Salernitana, che spera di chiudere il discorso salvezza contro la Dea. Serve una vittoria ovviamente, ma serve innanzitutto tornare a muovere la classifica dopo lo stop di..Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Salernitana e Atalanta, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023.