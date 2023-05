Salernitana-Atalanta | le probabili formazioni | Sousa conferma Dia | Gasperini si affida a Zapata

(Di sabato 13 maggio 2023) In un campionato letteralmente dominato dal Napoli di Luciano Spalletti, fresco vincitore del terzo scudetto della sua storia, e giunto ormai alle battute finali, ogni punto perso o conquistato può rivelarsi decisivo, vuoi sul fronte Europa, ma anche e soprattutto per quel che concerne la lotta salvezza, la quale vede coinvolte numerose squadre. Tuttavia una della sfide più interessanti della 35ª giornata di Serie A, è quella tra, prevista sabato 13 maggio alle ore 15:00, in quel dell’Arechi. Attualmente le due squadre sono separate in classifica da ben 23 punti, con i padroni di casa che occupano il 15° posto nella classifica generale con all’attivo 35 punti, ed un discreto margine sulla zona retrocessione, al momento distane 8 lunghezze, col 18° posto momentaneamente occupato dallo Spezia di Leonardo Semplici. Un bottino ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra, valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2022/2023 . I granata cercano gli ultimi punti utili per raggiungere una più o meno tranquilla salvezza, mentre i ..., gara che di oggi (sabato 13 maggio) alle 15 all'Arechi, è una di quelle partite in cui la mano del tecnico può davvero essere determinante perché un guizzo, un'intuizione, una ......è a 63) potrebbe pure riproporsi un tris di squadre appaiate a quota 61 che favorirebbe l'. ... Ecco perché, vincere con lasarebbe doppiamente importante: a quel punto l'eventuale ...

SALERNITANA (3-4-2-1), la probabile formazione: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Piatek. All. Paulo Sousa