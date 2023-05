Salernitana-Atalanta 1-0 le pagelle e il tabellino della partita

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 13 maggio 2023) . Scontro fondamentale per Gasperini in ottica Champions. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Gara importante per Gasperini e la suaper cercare di ottenere dei punti preziosi in ottica Champions. Dopo il clamoroso pari in casaLazio e le gare ‘pericolanti’ di Milan Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.