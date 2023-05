Salernitana-Atalanta 1-0 | gol di Candreva vale la salvezza

(Di sabato 13 maggio 2023) La rete decisiva al 93', campani a 38 punti Labatte 1-0 l’nel primo anticipo del sabato della 35esima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. A decidere il match la rete dial 92?. Gli orobici restano fermi in sesta posizione insieme alla Roma con 58 punti, mentre i granata agganciano l’Empoli al 14° posto a quota 38 e ipotecano lacon 3 giornate d’anticipo. LA PARTITA – Nel primo tempo l’gestisce il pallone, manovra in ampiezza e cerca di stanare unachiusa nella propria metà campo e poco efficace in ripartenza. Le occasioni più importanti sono tutte di Zapata: dopo un paio di tentativi a salve, il colombiano ha una chance enorme a ridosso dell’intervallo. Ad apparecchiarla è Marten De Roon, che ...

L'inciampa sotto il diluvio di Salerno. Il gol di Candreva al 93' condanna la Dea e ne rallenta la corsa verso la Champions League, ora distante cinque punti. Nel post partita mister Gian Piero ...La cronaca di( HIGHLIGHTS ) All'Arechi avvio equilibrato. Al 13' Pirola rischia l'autogol deviando un cross di Soppy. Poi Zapata cerca la porta due volte di testa. Nella ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 83, Juventus 66, Lazio* 65, Inter 63, Milan 61,* 58, Roma 58, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Monza 46, Torino 46, Sassuolo 44, Empoli e* ...

Crolla l’Atalanta di Gasperini che perde a Salerno per 1-0 nel recupero ed infila la seconda sconfitta consecutiva. Nel secondo tempo siamo stati surclassati in tutto. Noi cercheremo di battagliare, m ...SERIE A. Le parole del tecnico atalantino dopo la sconfitta con la Salernitana. «Sono responsabile per l’atteggiamento del secondo tempo: ci siamo sciolti e non abbiamo avuto il carattere per portare ...