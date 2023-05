Salernitana-Atalanta 1-0 | Gasperini | “Mi sento responsabile”

Leggi su 11contro11

(Di sabato 13 maggio 2023) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato al termine della brutta sconfitta contro ladi Paulo Sousa. All’Arechi di Salerno va in scena un match decisivo per due lotte: quella Champions e quella salvezza. A spuntarla sono i campani grazie al goal decisivo di Candreva subentrato a dieci minuti dalla fine, molto bene Piatek a servirlo alla perfezione con una sponda al limite dell’area. Per i bergamaschi dopo un buon primo tempo, la prestazione dei giocatori cala vertiginosamente e rischia più volte di subire goal. Ora la corsa alla Champions League si fa quasi impossibile.: “Mi dispiace tanto” Il tecnico dei bergamaschi ha commentato cosi la sconfitta dei suoi ragazzi a Salerno: “L’ha fatto un ...