Salernitana-Atalanta 1-0 | decide Candreva nel recupero

Leggi su ildenaro

(Di sabato 13 maggio 2023) SALERNO (ITALPRESS) – Lavince in extremis per 1-0 sull’e mette di fatto il sigillo sulla salvezza. All’Arechiil subentratoche, in pieno, fulmina Sportiello. In generale, una partita molto intensa soprattutto a causa delle avverse condizioni meteo. I padroni di casa puntano a vendicare la pesante sconfitta per 8-2 dell’andata e Sousa sorprende tutti schierando una formazione piuttosto offensiva con Botheim, Piatek e Dia, in campo contemporaneamente. Nell’, Zapata ritrova una maglia da titolare: assenti, invece, per infortunio Boga e Ruggieri. Primo tempo difficile per, costrette a fare i conti non solo con gli avversari, ma anche con le difficili condizioni meteorologiche. ...