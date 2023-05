La seconda giornata della Milano Football Week è stata chiusa dall'incontro su "La squadra perfetta" ovvero il Milan dell'era di Arrigoe Frank. Il tecnico di Fusignano e il ...Prosegue la grande kermesse sul calcio della Gazzetta dello Sport. Fino a domenica, talk show, film e tornei di padel in piazza a Milano: l'ingresso ...Milan è Arrigo, Inter Josè Mourinho . Milan sono due coppe campioni consecutive con gli olandesi Van Basten , Gullit e, Inter è lo scudetto dei record con i tedeschi Matthaus , ...

Sacchi e Rijkaard sull'Euroderby: "Se il Milan ha Leao e corre... Inter, non è ancora finita" La Gazzetta dello Sport

In seratail tecnico di Fusignano e il centrocampista olandese hanno svelato segreti sulle vittorie del passato e analizzato il ritorno della semifinale di Champions in programma martedì ...Stasera al via la prima edizione della kermesse: alle 21 sul palco il c.t. Roberto Mancini intervistato da Pierluigi Pardo. Presenti Urbano Cairo, Gabriele Gravina, Luigi De Siervo e il direttore dell ...