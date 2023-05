Rugby | Top 10 2023 | Rovigo-Colorno 21-15 Rodigini in finale per un punto

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilbatte ilper 21-15 nella semidi ritorno del Top 10 2022-di, conquistando quattro punti contro il solo concesso agli ospiti: il 5-5 complessivo nella doppia sfida rimanda tutto alla differenza punti segnati nelle due partite e così il 19-14 in favore delviene ribaltato per un solo, 35-34, mandando ia giocarsi l’ultimo atto. Il 15-3 del primo tempo, con due mete marcate, lascia immaginare una vittoria ampia dei padroni di casa, ma nella ripresa ilaccorcia con una meta, e, dopo aver subito due piazzati, riapre il discorso qualificazione con una meta trasformata al 64?. L’ultimo quarto d’ora è di pura passione per il, che però difende il ...

Rugby - Top 10: Rovigo batte Colorno e va in finale per un punto OnRugby

Rovigo, 13 mag. – (Adnkronos) – La Femi-CZ Rovigo è la prima squadra a centrare la finale scudetto. La formazione rodigina supera 21-15 il Colorno (+ 6 che annulla per un solo punto il -5 dell’andata) ...Una grande Hbs Colorno non basta per approdare in finale. Al Battaglini vince il Rovigo per 21-15 (+1 nella somma dei risultati tra andata e ritorno). Partita tiratissima e combattuta fino all’ultimo ...