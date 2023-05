Rovelli | Io fuori da Fiera del Libro di Francoforte per critiche a Crosetto

(Di sabato 13 maggio 2023) Vorrei solo che non io ma le nostre Forze Armate, troppo spesso oscurate nel loro duro e faticoso lavoro quotidiano, ricevessero più attenzione e visibilità per gli sforzi che fanno per assicurare la ...

SANGIULIANO - "Apprendo con somma sorpresa della vicenda, per me inedita, del fisico Carloinvitato ad aprire la Buchmesse di Francoforte e della successiva lettera del commissario che cura ......dall'inizio della sua carriera si è palesata in atteggiamenti anacronistici etempo che spesso lo hanno visto impegnato in attacchi sgangherati ai governi di tutti i colori politici....... ma così dal mondo dell'editoria passa un brutto segnale: se un autore attacca il governo viene fatto', scrive su Facebook. 'Levi toglie la voce aparlando di imbarazzo istituzionale. ...

Rovelli fuori dalla Fiera del Libro di Francoforte: "Perché ho criticato ... Dire

Monta il caso Rovelli. Che è successo Il fisico che si rese protagonista di un comizietto contro i signori della guerra mettendo in mezzo… Leggi ...In merito alla notizia della cancellazione della partecipazione di Carlo Rovelli alla Buchmesse di Francoforte del prossimo anno, il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano ha commentato: "Apprendo ...