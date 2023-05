Roma | PSG | Real Madrid o da CR7? Sorpresa nel futuro di Mourinho

A Trigoria ieri si parlava portoghese. Più del solito. José Mourinho ha ricevuto Hugo Valdir e Luis Correia, due storici collaboratori di Jorge Mendes. Solo una visita di cortesia Nulla di più facile....Il futuro di José Mourinho allaè ancora incerto, tutto dipenderà dalle eventuali offerte che arriveranno per il tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momentoe ...Cosa che si fa, ma con l'handicap di almeno due gol (quindi si parte da 0 - 2) in- Ajaccio . I ... E' come seo Lazio giocassero contro l'Ostia. Un avversario a due passi. Che deve ...

Il portoghese aspetta sempre i Friedkin ma continua questa fase di stand-by tra le parti. Possibile addio a giugno Riflessioni «special» in vista del finale di stagione ancora tutto da decidere ...Incontro fra il d.s. Campos e il manager dello Special One. I giallorossi valutano diversi profili, tra cui anche Amorim e Thiago Motta ...