Roma | offese a uno steward degli Internazionali di Tennis | ‘Vattene al paese tuo’

(Di sabato 13 maggio 2023) Aglidi, al Foro Italico di, mentre va in scena lo spettacolo sportivo, è andata in scena anche una ‘kermesse’ razziale fatta di insulti e anche percosse. Unodel Camerun è stato preso di mira da uno spettatore e solo perché lo aveva invitato a non calpestare l’erba del complesso sportivo. “Te ne devi andare via – gli avrebbe risposto il visitatore, come riporta La Repubblica -. Te ne devi andare al tuo, dai fastidio”. Poi, non contento, lo avrebbe anche spinto. Lovittima dell’aggressione ha deciso di denunciare Il 30enne vittima dell’aggressione, stanco del ripetersi di episodi del genere, ha deciso di denunciare l’accaduto ai carabinieri. Troppe volte, è stato oggetto di insulti, anche se vive in Italia da sempre e stavolta, stanco, ...

