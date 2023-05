Roma | ladri in azione in una farmacia de La Massimina I residenti | ‘Ci vogliono le ronde’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo aver razziato ben cinque abitazioni, quattro in zonae una a Ponte Galeria, ihanno cercato di mettere a segno un altro furto, stavolta ai danni dellaBuccella, su via Aurelia. Ma stavolta sono stati interrotti dall’allarme. La sirena ha iniziato a suonare nella notte tra ieri e oggi, sabato 13 maggio. Un segnale che ha fatto accorrere la Polizia che si sono trovati di fronte due uomini con volto travisato e in mano arnesi atti allo scasso.messi in fuga dall’allarme e dalla Polizia Di fronte alle forze dell’ordine si sono dati velocemente alla fuga, scavalcando la recisione e sono saliti a bordo di una Bmw per darsi alla fuga. Un tentato furto documentato, con tanto di fotografia, dal gruppo facebook del ‘Quartiere’: “Poco fa hanno provato ad entrare in ...