Roma | Dybala e Rui Patricio fuori da convocati per Bologna

(Di sabato 13 maggio 2023) José Mourinho non ha convocato Pauloe Ruiper la sfida di domani contro il. A differenza delle precedenti partite non hanno volato con la squadra nemmeno gli altri infortunati,...

José Mourinho non ha convocato Pauloe Rui Patricio per la sfida di domani contro il Bologna. A differenza delle precedenti partite non hanno volato con la squadra nemmeno gli altri infortunati, lo Special One ha preferito che ...... laè partita dal Terminal 5 dell'aeroporto di Fiumicino per raggiungere Bologna dove domani (ore 18) affronterà la squadra di Thiago Motta. Assenti Pauloe Rui Patricio che verranno ...'Ami lega un rapporto d'affetto, lo abbiamo preso dal Palermo quando era ragazzino, è un ... lì davanti c'erano quattro attaccanti, ha fatto bene ad andare alla. Non so se le nostre strade ...

Roma, maxi turnover: Svilar titolare, la situazione di Dybala e Wijnaldum Corriere dello Sport

José Mourinho non ha convocato Paulo Dybala e Rui Patricio per la sfida di domani contro il Bologna. A differenza delle precedenti partite non hanno volato con la squadra nemmeno gli altri infortunati ...Jose' Mourinho non ha convocato Paulo Dybala e Rui Patricio per la sfida di domani contro il Bologna. A differenza delle precedenti partite non hanno ...