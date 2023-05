Roma blindata per Zelensky | scattato il piano sicurezza

...a. Il presidente ucraino sarà ricevuto dal presidente Sergio Mattarella . In agenda anche incontri con la premier Giorgia Meloni e con Papa Francesco . Zelensky arriva nella capitale...La CapitaleAttivata la macchina della sicurezza in vista dell'arrivo adel presidente ucraino. Servizi ad ampio raggio in tutta la Capitale , assicurati da un ingente dispositivo di ...E' già operativo il piano sicurezza aper per l'arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Sono oltre mille gli uomini delle forze dell'ordine impiegati. La questura diha varato un piano che prevede anche la no fly zone e il divieto di sorvolo per i droni. Al lavoro artificieri, elicotteri e tiratori scelti. Effettuata l'attività di bonifica e controllo anche ...

Zelensky a Roma: città blindata per l'arrivo del presidente ucraino RomaToday

