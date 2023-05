Roma blindata per Zelensky | la visita del presidente dell' Ucraina a Palazzo Chigi - diretta

(Di sabato 13 maggio 2023) Oggi ilVolodymyrè in. Dopo l'incontro di questa mattina con ila Repubblica Sergio Mattarella, è acon la premier Giorgia Meloni. Nel pomeriggio andrà in Vaticano da Papa Francesco. In città sono state adottate imponenti misure di sicurezza.

Oggi il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è in visita a. Previsti incontri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni, prima di andare in Vaticano da Papa Francesco. In città sono state adottate imponenti misure ...Volodymyr Zelensky è arrivato all'aeroporto militare di Ciampino . Accolto dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il presidente ucraino inizia la sua visita in una, passato più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina, il 24 febbraio dello scorso anno, dopo l'invasione russa del Paese. Zelensky si sposterà ora verso il Quirinale, dove è ......il ministro degli Esteri Antonio Tajani pubblicando una foto con Zelensky al suo arrivo a. A ... Piazza Colonna è. Dopo le 14 sono previste le comunicazioni alla stampa, con oltre 30 ...

Il film della giornata. Il presidente ucraino è atterrato all'aeroporto di Ciampino. Ad attenderlo il ministro degli Esteri Tajani. La fotodiretta. Stamattina vede il presidente della Repubblica Matta ...Terminato l'incontro con Sergio Mattarella, e le rispettive delegazioni, Volodymyr Zelensky ha lasciato il Quirinale per i colloqui a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni. “Siamo pienamente al vostro fian ...