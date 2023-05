Roma | 19enne violentata mentre rientra a casa | caccia all’uomo della polizia ad Anzio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 maggio 2023) Stavando a piedi a, quando un uomo l’ha bloccata per strada e spinta in una zona isolata, dove avrebbe abusato di lei, per poi darsi alla fuga: è quello che è accaduto venerdì sera ad una ragazzadi. La giovane era scesa da un autobus che stava percorrendo la Nettunense, per poi incamminarsi verso la sua abitazione in corso Italia, zona nota per il suo degrado. Ad un tratto da una delle abitazioni fatiscenti del posto sarebbe spuntato un uomo – probabilmente un clochard – che l’avrebbe condotta in una zona appartata, per poi violentarla, dandosi successivamente alla fuga. Subito dopo la violenza la ragazza è stata ritrovata per strada in stato di choc da un passante, che ha immediatamente avvisato la. Laè stata soccorsa e trasportata al pronto ...