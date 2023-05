RISULTATI | Stardom New Blood #8 12 05 2023

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 maggio 2023) Idello Show andato in scena Venerdì a Tokyo:New8Venerdì 12 Maggio – Tokyo (Japan) Waka Tsukiyama batte Aya Sakura (6:12) Tag Team MatchAzusa Inaba & Tomoka Inaba vs. Hanan & Hina finisce in Parità per Time Limit (15:00)Mei Seira & Suzu Suzuki battono Chanyota & Mai Sakurai (9:00) Supernova Five Match Trial Series MatchMomo Watanabe batte Miyu Amasaki (11:04) Nanae Takahashi batte Ruaka (12:05) NewTag Team Title MatchKARMA & Starlight Kid (c) battono HANAKO & Lady C (16:29) e mantengono i Titoli Future OfTitle MatchRina batte Ami Sourei (c) (12:29) e diventa Nuova Campionessa!!! Tam Nakano batte Tam Nakano (Nao Ishikawa) (14:32)