Riparte la Scuola del Calcio | per entrare nel business del pallone!

Cosa è possibile qui Come sidal sociale 'Questo è un quartiere conosciuto soprattutto ... Nel parco c'è una: 'unadi trincea' , dice Bartolomeo Perna, preside dell'istituto ...Ora sicon un nuovo progetto e una nuova idea di attività di ristorazione e balneazione: ... surf, windsurf, kytesurf e moto d'acqua elettriche, un'aula per le lezioni teoriche delladi ...Le iscrizioni sono possibili per tutte le ragazze e i ragazzi residenti nei comuni di Quattro Castella, Albinea e Vezzano che frequentano unasecondaria di primo grado, entro il 7 Giugno ed ...

Dote scuola, riparte nel capoluogo l'iniziativa per testi e strumenti | la ... La Voce di Mantova

La finalità di coesione territoriale del "Pnrr della scuola" è a rischio: i criteri ministeriali di riparto delle risorse a livello regionale non hanno tenuto conto dell'eterogeneità delle regioni in ...La finalità di coesione territoriale del “Pnrr della scuola” è a rischio: i criteri ministeriali di riparto delle risorse a livello regionale non hanno tenuto conto dell’eterogeneità delle regioni in ...