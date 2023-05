(Di sabato 13 maggio 2023) Il dubbio, per nulla campato in area, è che si è entrati nel vivo delle nomine Rai e dunque della costruzione dei nuovi palinsesti, si possa vedere davvero saltare un programma storico – e baluardo dell’informazione di inchiesta – come. Ora che il governo ha indicato il nuovo amministratore delegato nella persona di Roberto Sergio, considerando che il prossimo Cda (probabilmente già lunedì) sarà chiamato a formalizzare la nomina, bisognerà capire che futuro dare alla trasmissione di Sigfrido. Barricate del M5S in Commissione di vigilanza. Lahanel. E prepara il blitz in Cda per silurareE, soprattutto, se darle futuro. Viste le voci che premerebbero su un suo siluramento, ecco che finalmente qualcuno ha battuto un ...

I ricambi ancora non si trovano, il Comune manda la lettera a Venezia e si mette alladei pezzi mancanti che potrebbero riaccendere il nautofono. Dopo il guasto di metà dicembre, infatti, l'apparecchiatura sulla palata è rimasta silenziosa, muta. Impianto "storico" In attesa che ......centrale che variano a seconda di dove si trovano i diversi giocatori nel momento in cui si. Arriva Tomori, furibondo, e lovia a marcare Dzeko , prendendo invece lui Dumfries. Qui non ...Dopo il rinvio dello scorso 27 marzo alla fine della prima udienza preliminare, ieri si è tenuta nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia Brunodi Torino, la seconda udienza preliminare ...

Riparte la caccia a Report. La destra ha messo Ranucci nel mirino ... LA NOTIZIA

Il Comune insegue Poppi e il suo castello sul piano dell’accoglienza ai visitatori. Tra le novità i punti informazione e il rafforzamento del museo archeologico.L'attesa è finita: nel weekend dal 12 al 14 maggio prenderà il via da Nove Mesto, in Repubblica Ceca, la stagione 2023 della Coppa del Mondo di mountain bike. Oltre al solito fermento per l'inizio di ...