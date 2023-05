Rinnovo Leao | i dettagli del nuovo contratto ed una smentita dal Milan

rossoneri, per concludere con successo la trattativa per ildi. Ovviamente per sottoscrivere il contratto di Rafa, il più pesante considerate le due gestioni americane (pareggia l'...Dobbiamo vendere: Rafaelper 100 milioni. Grazie al, per il quale manca solo la firma, e alla seconda stagione consecutiva su alti livelli, avremo l'opportunità di portarci a casa una ...TUTTI I DETTAGLI DELDI: CAMBIA LA CLAUSOLA RESCISSORIA E L'ACCORDO CON IL LILLE IL PROGRAMMA - Stamattinaha lavorato a parte, se non dovessero esserci intoppi sul programma di ...

SERIE A - Rafael Leao ha firmato col Milan al 2028. Clausola da 175 mln di euro e gli altri dettagli del rinnovo Eurosport IT

L'unica cosa positiva, in questo momento, è legata al rinnovo contrattuale dell'asso portoghese. "Il rinnovo di Leao Non è nelle mie mani, se ne occupano Furlani e Maldini: ma siccome li vedo ...Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l'ufficialità del rinnovo di Leao. Intanto il Milan smentisce una notizia riportata dai media francesi.