Rimonta possibile Indiscreto-Milan | le tre mosse di Pioli per ribaltare l' Inter

(Di sabato 13 maggio 2023) Domanda da 10 milioni di euro, più o meno quanto si incassa accedendo alla finale di Champions League: ilpuò recuperare i due gol di svantaggio all'? Sì, a patto di essere il contrario della squadra che ha giocato all'andata. E in quali aspetti dovrebbe essere diversa? Negli uomini, nell'atteggiamento e nella strategia. Partiamo dai primi. Leao sarà in campo anche se non al meglio della condizione ed è già un enorme cambiamento perché l'può soffrire alle spalle di Dumfries, che non fa della fase difensiva il suo punto forte. All'andata, senza Leao nei paraggi, Darmian se l'è cavata da solo e ha potuto spingere il compagno olandese in avanti addosso a Theo Hernandez, a sua volta e non a caso uno dei più deludenti in campo. BENNACER, STAGIONE FINITA Altra variante sarà l'assenza di Bennacer, la cui ...